Киев • УНН
Министр Денис Малюська опроверг фейковые новости о перечне государственных услуг, которые якобы будут ограничены без военно-учетных документов, заявив, что хотя некоторые услуги ограничены, списки, которые распространяются в социальных сетях, являются сфабрикованными.
Министр юстиции Денис Малюська назвал фейком и враждебным ИПСО сообщения, которые распространялись в Telegram-каналах о перечне конкретных госуслуг, которые якобы будут ограничиваться без военно-учетных документов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение министра в Facebook.
В тг каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или драцс-ов). Это классический фейк и ипсо
Министр признал, что действительно отдельные услуги уже ограничены без предоставления военно-учетных документов, а отдельные будут ограничиваться, но "точно не по спискам, опубликованным и придуманным тг каналами".
Он призвал следить за нормативно-правовыми актами.
Электронный военно-учетный документ будет действительным не более года - Кабмин18 июня 2024, 15:18 • 30763 просмотра