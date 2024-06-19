Министр юстиции Денис Малюська назвал фейком и враждебным ИПСО сообщения, которые распространялись в Telegram-каналах о перечне конкретных госуслуг, которые якобы будут ограничиваться без военно-учетных документов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение министра в Facebook.

В тг каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или драцс-ов). Это классический фейк и ипсо - написал Малюська.

Министр признал, что действительно отдельные услуги уже ограничены без предоставления военно-учетных документов, а отдельные будут ограничиваться, но "точно не по спискам, опубликованным и придуманным тг каналами".

Он призвал следить за нормативно-правовыми актами.

Электронный военно-учетный документ будет действительным не более года - Кабмин