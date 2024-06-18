Электронный военно-учетный документ будет действительным не более года - Кабмин

Кабинет министров внес изменения в порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, которые предусматривают, что военно-учетный документ в электронной форме будет действительным не более года.

Об этом пишет УНН с ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука и народного депутата Алексея Гончаренко.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин внес изменения в порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, в части военно-учетного документа в электронной форме.

Отмечается, что в военно-учетном документе будет отображаться QR-код. Устанавливается срок действия военно-учетного документа в электронной форме, а также условий при которых он считается недействительным.

Нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что его срок действия будет составлять не более одного года. Также устанавливаются перечень сведений, из которых состоит QR-код военно-учетного документа и условия, при которых такой документ может быть распечатан.

Напомним,

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