Електронний військово-обліковий документ буде дійсним не більше року - Кабмін
Київ • УНН
Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку видачі військово-облікових документів, передбачивши, що електронний військово-обліковий документ буде дійсний не більше року.
Кабінет міністрів вніс зміни до порядку оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які передбачають, що військово-обліковий документ в електронній формі буде дійсним не більше року.
Про це пише УНН з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука та народного депутата Олексія Гончаренка.
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Як повідомив Мельничук, Кабмін вніс зміни до порядку оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, в частині військово-облікового документа в електронній формі.
Зазначається, що у військово-обліковому документі буде відображатися QR-код. Встановлюється строк дії військово-облікового документа в електронній формі, а також умов за яких він вважається недійсним.
Нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що його строк дії буде становити не більше одного року. Також встановлюються перелік відомостей, з яких складається QR-код військово-облікового документа та умови, за яких такий документ може бути роздрукований.
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