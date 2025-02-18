Облаштування укриттів у школах і військових ліцеях: уряд розподілить понад 460 млн субвенції

Уряд планує прозподілити субвенцію у понад 460 млн гривень на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях. Кошти надійдуть до семи регіонів та 18-ти громад. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Ще одне рішення, яке сьогодні ухвалюємо, - це розподіл субвенції місцевим бюджетам обсягом 460,5 млн гривень на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях. Кошти надійдуть до семи регіонів та 18-ти громад. Очікуємо на їх ефективне використання, - сказав Шмигаль.

За його словами, всього на 2025 рік уряд виділив 6,2 млрд гривень на зведення безпечних навчальних просторів. Крім того, реалізуються роботи за минулорічні дотації й субвенції обсягом 7,5 млрд гривень. Це дозволить побудувати понад 200 укриттів.

Доповнення

"Здійснено розподіл субвенції обсягом 460 млн 548,625 тис. гривень з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році, на завершення проектів, розпочатих у минулому бюджетному періоді", - повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо

За даними YC.Market, за 1000 днів війни тендери на будівництво укриттів в Україні склали 31,3 млрд гривень. Лідерами за обсягами фінансування стали Київ (7,2 млрд гривень) та Київська область (4,2 млрд гривень), які разом отримали понад третину коштів.