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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121770 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182233 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146679 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138316 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117093 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107815 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102973 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Облаштування укриттів у школах і військових ліцеях: уряд розподілить понад 460 млн субвенції

Облаштування укриттів у школах і військових ліцеях: уряд розподілить понад 460 млн субвенції

Київ • УНН

 • 24206 перегляди

Кабмін розподілить 460,5 млн грн субвенції на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях для 7 регіонів та 18 громад. До 2025 року планують побудувати понад 200 укриттів.

Уряд планує прозподілити субвенцію у понад 460 млн гривень на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях. Кошти надійдуть до семи регіонів та 18-ти громад. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Ще одне рішення, яке сьогодні ухвалюємо, - це розподіл субвенції місцевим бюджетам обсягом 460,5 млн гривень на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях. Кошти надійдуть до семи регіонів та 18-ти громад. Очікуємо на їх ефективне використання,

- сказав Шмигаль.

За його словами, всього на 2025 рік уряд виділив 6,2 млрд гривень на зведення безпечних навчальних просторів. Крім того, реалізуються роботи за минулорічні дотації й субвенції обсягом 7,5 млрд гривень. Це дозволить побудувати понад 200 укриттів.

Доповнення

"Здійснено розподіл субвенції обсягом 460 млн 548,625 тис. гривень з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році, на завершення проектів, розпочатих у минулому бюджетному періоді", - повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо

За даними YC.Market, за 1000 днів війни тендери на будівництво укриттів в Україні склали 31,3 млрд гривень. Лідерами за обсягами фінансування стали Київ (7,2 млрд гривень) та Київська область (4,2 млрд гривень), які разом отримали понад третину коштів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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