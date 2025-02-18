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Обустройство укрытий в школах и военных лицеях: правительство распределит более 460 млн субвенции

Киев  •  УНН

 • 813 просмотра

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Кабмин распределит 460,5 млн грн субвенции на обустройство укрытий в школах и военных лицеях для 7 регионов и 18 общин. До 2025 года планируют построить более 200 укрытий.

Правительство планирует распределить субвенцию в более 460 млн гривен на обустройство укрытий в школах и военных лицеях. Средства поступят в семь регионов и 18-ти общин. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Еще одно решение, которое сегодня принимаем, - это распределение субвенции местным бюджетам в объеме 460,5 млн гривен на обустройство укрытий в школах и военных лицеях. Средства поступят в семь регионов и 18-ти громад. Ожидаем их эффективного использования,

- сказал Шмыгаль.

По его словам, всего на 2025 год правительство выделило 6,2 млрд гривен на возведение безопасных учебных пространств. Кроме того, реализуются работы за прошлогодние дотации и субвенции объемом 7,5 млрд гривен. Это позволит построить более 200 укрытий.

Дополнение

"Осуществлено распределение субвенции в объеме 460 млн 548,625 тыс. гривен из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичного инвестиционного проекта на обустройство безопасных условий в заведениях, предоставляющих общее среднее образование (обустройство укрытий), в частности военных (военно-морских, военно-спортивных) лицеях, лицеях с усиленной военно-физической подготовкой, в 2025 году, на завершение проектов, начатых в прошлом бюджетном периоде", - сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Напомним

По данным YC.Market, за 1000 дней войны тендеры на строительство укрытий в Украине составили 31,3 млрд гривен. Лидерами по объемам финансирования стали Киев (7,2 млрд гривен) и Киевская область (4,2 млрд гривен), которые вместе получили более трети средств.

Павел Башинский

Павел Башинский

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