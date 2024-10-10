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Облаштували в занедбаній стайні – на Закарпатті викрили підпільний цех з виробництва цигарок

Облаштували в занедбаній стайні – на Закарпатті викрили підпільний цех з виробництва цигарок

Київ • УНН

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У Мукачівському районі виявлено нелегальне виробництво сигарет потужністю 20 тисяч пачок на добу. Під час обшуків вилучено тютюнової продукції на 5 млн грн та обладнання.

У Закарпатській області викрили підпільний і ретельно замаскований у стайні цех з виробництва сигарет потужністю 20 тисяч пачок на добу. Під час обшуків вилучено тютюнової продукції орієнтовно на п’ять мільйонів гривень. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.

Правоохоронці встановили, що місцеві мешканці організували нелегальне виробництво у приміщеннях занедбаної стайні в одному із сіл Мукачівського району.

Вхід до цеху був ретельно замаскований. Потрапити в середину можна було лише через отвір у стіні, який закидали стогами сіна. В приміщеннях знаходилися генератори, сировина, пакувальні матеріали тощо.

Як зазначають в БЕБ, на виробництві позмінно працювали по чотири людини, які виготовляли орієнтовно 20 000 пачок сигарет на добу.

Готову тютюнову продукцію пакували в пачки з логотипами українських та іноземних виробників та наклеювали підроблені марки акцизного податку. Щодня товар відправляли до гуртового покупця, який надалі продавав сигарети на місцевому ринку та в областях західної та центральної України.

За результатами обшуків детективи БЕБ та співробітники ДСР вилучили виробничу лінію, понад 50 000 пачок сигарет, 2,5 тони тютюну, майже 1 млн марок акцизного податку, 2 млн порожніх пачок для пакування сигарет, понад 5 млн ящиків для фасування готової продукції тощо. Також обшуки були проведені в осіб, які причетні до організації та роботи нелегального бізнесу. Орієнтовна вартість вилученої тютюнової продукції становить 5 млн грн

- йдеться в повідомленні БЕБ.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів, що без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності.

Свого часу була ідея створення тематичного реєстру щодо виробників. Державна податкова служба надала нам перелік компаній, які мають ліцензію на продаж тютюнової продукції – це понад 50 представників. Далі передбачалося надання компаніями еталонних зразків продукції. Частину інформації ми отримали, але ця робота не знаходить максимально ефективного відгуку, який міг би бути. Крім того, експерти мають всі технічні можливості для проведення скажімо так безпосередніх моніторингових візитів на виробництва. Кроки прості – приїзд спеціалістів, виробництво кількох пачок у їх присутності, оперативного аналізу усіх характеристик на місці (тютюн, пакування, фільтрувальні елементи, інші складові та їх ознаки), висновок тут і зараз. Постанови про призначення експертиз щодо дослідження фактів нелегального виробництва тютюнової продукції зараз надходять у кількості десятків на день, держава повинна мати ясність у цьому питанні

- зазначив Рувін.
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Захар Подкидишев

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