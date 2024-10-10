Облаштували в занедбаній стайні – на Закарпатті викрили підпільний цех з виробництва цигарок

У Закарпатській області викрили підпільний і ретельно замаскований у стайні цех з виробництва сигарет потужністю 20 тисяч пачок на добу. Під час обшуків вилучено тютюнової продукції орієнтовно на п’ять мільйонів гривень. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.

Правоохоронці встановили, що місцеві мешканці організували нелегальне виробництво у приміщеннях занедбаної стайні в одному із сіл Мукачівського району.

Вхід до цеху був ретельно замаскований. Потрапити в середину можна було лише через отвір у стіні, який закидали стогами сіна. В приміщеннях знаходилися генератори, сировина, пакувальні матеріали тощо.

Як зазначають в БЕБ, на виробництві позмінно працювали по чотири людини, які виготовляли орієнтовно 20 000 пачок сигарет на добу.

Готову тютюнову продукцію пакували в пачки з логотипами українських та іноземних виробників та наклеювали підроблені марки акцизного податку. Щодня товар відправляли до гуртового покупця, який надалі продавав сигарети на місцевому ринку та в областях західної та центральної України.

За результатами обшуків детективи БЕБ та співробітники ДСР вилучили виробничу лінію, понад 50 000 пачок сигарет, 2,5 тони тютюну, майже 1 млн марок акцизного податку, 2 млн порожніх пачок для пакування сигарет, понад 5 млн ящиків для фасування готової продукції тощо. Також обшуки були проведені в осіб, які причетні до організації та роботи нелегального бізнесу. Орієнтовна вартість вилученої тютюнової продукції становить 5 млн грн - йдеться в повідомленні БЕБ.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів, що без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності.