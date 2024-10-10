Обустроили в заброшенной конюшне - на Закарпатье разоблачили подпольный цех по производству сигарет

В Закарпатской области разоблачили подпольный и тщательно замаскированный в конюшне цех по производству сигарет мощностью 20 тысяч пачек в сутки. Во время обысков изъято табачной продукции ориентировочно на пять миллионов гривен. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Правоохранители установили, что местные жители организовали нелегальное производство в помещениях заброшенной конюшни в одном из сел Мукачевского района.

Вход в цех был тщательно замаскирован. Попасть внутрь можно было только через отверстие в стене, которое забрасывали стогами сена. В помещениях находились генераторы, сырье, упаковочные материалы и тому подобное.

Как отмечают в БЭБ, на производстве посменно работали по четыре человека, которые изготавливали ориентировочно 20 000 пачек сигарет в сутки.

Готовую табачную продукцию паковали в пачки с логотипами украинских и иностранных производителей и наклеивали поддельные марки акцизного налога. Ежедневно товар отправляли к оптовому покупателю, который в дальнейшем продавал сигареты на местном рынке и в областях западной и центральной Украины.

По результатам обысков детективы БЭБ и сотрудники ГСР изъяли производственную линию, более 50 000 пачек сигарет, 2,5 тонны табака, почти 1 млн марок акцизного налога, 2 млн пустых пачек для упаковки сигарет, более 5 млн ящиков для фасовки готовой продукции и тому подобное. Также обыски были проведены у лиц, причастных к организации и работе нелегального бизнеса. Ориентировочная стоимость изъятой табачной продукции составляет 5 млн грн

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности.

В свое время была идея создания тематического реестра по производителям. Государственная налоговая служба предоставила нам перечень компаний, которые имеют лицензию на продажу табачной продукции - это более 50 представителей. Далее предполагалось предоставление компаниями эталонных образцов продукции. Часть информации мы получили, но эта работа не находит максимально эффективного отклика, который мог бы быть. Кроме того, эксперты имеют все технические возможности для проведения скажем так непосредственных мониторинговых визитов на производства. Шаги просты - приезд специалистов, производство нескольких пачек в их присутствии, оперативный анализ всех характеристик на месте (табак, упаковка, фильтровальные элементы, другие составляющие и их признаки), заключение здесь и сейчас. Постановления о назначении экспертиз по исследованию фактов нелегального производства табачной продукции сейчас поступают в количестве десятков в день, государство должно иметь ясность в этом вопросе