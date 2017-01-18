О.Сироїд закликала уряд переглянути рішення у сфері політики щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Віце-спікер Оксана Сироїд закликала уряд переглянути останні рішення у сфері політики щодо Донбасу. Про це вона заявила під час пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
О.Сироїд зауважила, що раніше уряд схвалив концепцію державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.
У ній, за словами віце-спікера, “немає згадки не те що про війну, навіть про АТО немає згадки, йдеться про збройний конфлікт на сході України, який невідомо звідки з’явився”.
Після схвалення концепції, як зауважила О.Сироїд, уряд “приймає план заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької й Луганської областей, де органи державної влади не здійснюють свої повноваження”.
“У цьому плані є утримання підприємств, які є на окупованій території, є заохочення використання російської мови, загравання з якою і стало приводом російської агресії й окупації. У цьому плані є налагодження діалогу із сепаратистами й окупантами і примирення з ними, замість того, щоби розслідувати злочини, які вони скоювали”, — сказала О.Сироїд.
“І при цьому весь тягар збитків за це все покладається на плечі українців, тому що за відновлення мають платити українські платники податків”, — додала депутат, закликавши уряд переглянути рішення.