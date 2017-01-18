О.Сироид призвала правительство пересмотреть решения в сфере политики по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Вице-спикер Оксана Сыроид призвала правительство пересмотреть последние решения в области политики по Донбассу. Об этом она заявила во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
О.Сироид отметила, что ранее правительство одобрило концепцию государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины.
В ней, по словам вице-спикера, "не упоминается не только о войне, даже о АТО не упоминается, говорится о вооруженном конфликте на востоке Украины, который неизвестно откуда появился".
После одобрения концепции, как заметила О.Сироид, правительство "принимает план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти не осуществляют свои полномочия".
"В этом плане есть содержания предприятий, которые есть на оккупированной территории, есть поощрение использования русского языка, заигрывание с которым и стало поводом российской агрессии и оккупации. В этом плане есть налаживание диалога с сепаратистами и оккупантами и примирение с ними, вместо того, чтобы расследовать преступления, которые они совершали", - сказала О.Сироид.
"И при этом весь груз убытков за это все возлагается на плечи украинцев, потому что за восстановление должны платить украинские налогоплательщики", - добавила депутат, призвав правительство пересмотреть решение.