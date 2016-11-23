О.Семерак: щороку з бюджету України виділяється понад 2 млрд грн на зону відчуження

"Станом на сьогодні, зона відчуження – це територія яка була вилучена з господарської діяльності, і яка щороку потребує понад 2 млрд грн видатків з державного бюджету. Лише на заходи щодо забезпечення бар'єрної функції щороку з держбюджету ми витрачаємо близько 200 млн грн", - сказав О.Семерак.

Як повідомляв УНН, Кабмін виділив для Держагентства з управління зоною відчуження 93,6 млн грн.