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О.Семерак: щороку з бюджету України виділяється понад 2 млрд грн на зону відчуження

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Щорічний обсяг коштів, які виділяються з державного бюджету України на підтримку ізольованості та збереження державного майна у зоні відчуження, перевищує 2 млрд грн. Про це під час засідання Кабінету міністрів повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає кореспондент УНН.

О.Семерак: щороку з бюджету України виділяється понад 2 млрд грн на зону відчуження

"Станом на сьогодні, зона відчуження – це територія яка була вилучена з господарської діяльності, і яка щороку потребує понад 2 млрд грн видатків з державного бюджету. Лише на заходи щодо забезпечення бар'єрної функції щороку з держбюджету ми витрачаємо близько 200 млн грн", - сказав О.Семерак.

Як повідомляв УНН, Кабмін виділив для Держагентства з управління зоною відчуження 93,6 млн грн.

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