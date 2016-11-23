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О.Семерак: ежегодно из бюджета Украины выделяется более 2 млрд грн в зону отчуждения

Киев • УНН

 • 8206 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Ежегодный объем средств, выделяемых из государственного бюджета Украины на поддержку изолированности и сохранения государственного имущества в зоне отчуждения, превышает 2 млрд грн. Об этом во время заседания Кабинета министров сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает корреспондент УНН.

О.Семерак: ежегодно из бюджета Украины выделяется более 2 млрд грн в зону отчуждения

"По состоянию на сегодня, зона отчуждения - это территория которая была изъята из хозяйственной деятельности, и ежегодно нуждается в более 2 млрд грн расходов из государственного бюджета. Только на мероприятия по обеспечению барьерной функции ежегодно из госбюджета мы тратим около 200 млн грн", - сказал О.Семерак.

Как сообщал УНН, Кабмин выделил для Госагентства по управлению зоной отчуждения 93,6 млн грн.

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