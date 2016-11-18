О.Пушков: продовження санкцій проти РФ – спроба завадити Д.Траму зблизитися з Москвою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков в своєму мікроблозі Twitter написав, що продовження санкцій проти РФ – це спроба завадити новообраному президенту США Дональду Траму зблизитися з Москвою, передає УНН.
“Продовжуючи санкції на невизначений термін, Обама і ЄС хочуть підпорядкувати Трампа своєю логікою і перешкодити його зближенню з Москвою”, — написав О.Пушков.
Нагадаємо, президент США Барак Обама у Берліні домовився з лідерами ЄС щодо продовження санкцій проти Російської Федерації через Україну.