А.Пушков: продолжение санкций против РФ - попытка помешать Д.Трампу сблизиться с Москвой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в своем микроблоге Twitter написал, что продление санкций против РФ - это попытка помешать новому президенту США Дональду Трампу сблизиться с Москвой, передает УНН.
"Продолжая санкции на неопределенный срок, Обама и ЕС хотят подчинить Трампа своей логикой и помешать его сближению с Москвой", - написал А.Пушков.
Напомним, президент США Барак Обама в Берлине договорился с лидерами ЕС о продлении санкций против Российской Федерации через Украину .