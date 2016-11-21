О.Обама пояснив, чим Росія і Китай відрізняються від США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент США Барак Обама в неділю в ході прес-конференції за підсумками саміту АТЕС у Перу, перераховуючи в черговий раз гідності Сполучених Штатів, розповів, чим від них відрізняються Росія і Китай, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Росія — це дуже важлива військова держава, але вони зараз не піклуються про те, як допомогти Гаїті відновитися після урагану. Це робимо ми, це той тягар, який ми повинні нести з гордістю”, — заявив господар Білого дому.
В числі важливих країн" він також назвав Китай, який зіграв помітну роль у роботі над Паризькою кліматичною угодою, однак, “не Китай організував інші країни”, щоб вони приєдналися до цього документа.