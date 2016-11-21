О.Обама объяснил, чем Россия и Китай отличаются от США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент США Барак Обама в воскресенье в ходе пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Перу, перечисляя в очередной раз достоинства Соединенных Штатов, рассказал, чем от них отличаются Россия и Китай, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Россия - это очень важная военная держава, но они сейчас не заботятся о том, как помочь Гаити восстановиться после урагана. Это делаем мы, это тот груз, который мы должны нести с гордостью ", - заявил хозяин Белого дома.
В числе важных стран "он также назвал Китай, который сыграл заметную роль в работе над Парижским климатическим соглашением, однако," не Китай организовал другие страны ", чтобы они присоединились к этому документу.