О.Лукашенко звинуватив Росію в порушенні договору про кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Олександр Лукашенко назвав рішення Росії облаштувати прикордонну зону з Білоруссю порушенням міждержавної угоди про кордон. Про це президент Білорусі заявив у п’ятницю, 3 лютого, передає УНН з посиланням на DW.
Так, О.Лукашенко назвав рішення Москви “суто політичним випадом”. “Існують міждержавні договори та угоди, і один якийсь міністр, хай навіть сильний, ефесбешник та інше, одним розчерком пера поставив хрест на всіх домовленостях,” — поскаржився він.
Окрім того білоруський президент розкритикував ідею створення російської військової авіабази в Білорусі. На думку Лукашенка, це не має сенсу. “Що у сучасній війні проти НАТО, скажімо, літак? 10 хвилин бою — він злетів, і нема його. Війна сьогодні інакша. Це в Сирії можна літати, коли немає системи протиповітряної оборони,” — сказав О.Лукашенко.
1 лютого стало відомо про встановлення прикордонної зони на російсько-білоруському кордоні. Відповідний наказ підписав директор Федеральної служби безпек РФ Олександр Бортніков.
Рішення, як пояснюється в документі, було ухвалене для “створення необхідних умов охорони державного кордону РФ”. Дія наказу розповсюджується на ряд районів Смоленської, Псковської, та Брянської областей, де повинні бути визначені місця про проходу людей, проїзду транспортних засобів, а також встановлені попереджувальні знаки.
Нагадаємо, на початку січня О.Лукашенко запровадив безвізовий режим для громадян 80 держав, включаючи країни Євросоюзу та США, за умови їхнього в’їзду до Білорусі через мінський аеропорт.