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А.Лукашенко обвинил Россию в нарушении договора о границе

Киев • УНН

 • 12471 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Александр Лукашенко назвал решение России обустроить приграничную зону с Беларусью нарушением межгосударственного соглашения о границе. Об этом президент Беларуси заявил в пятницу, 3 февраля, передает УНН со ссылкой на DW.

А.Лукашенко обвинил Россию в нарушении договора о границе

Так, А.Лукашенко назвал решение Москвы "чисто политическим выпадом". "Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях", - посетовал он.

Кроме того белорусский президент раскритиковал идею создания российской военной авиабазы ​​в Беларуси. По мнению Лукашенко, это не имеет смысла. "Что в современной войне против НАТО, скажем, самолет? 10 минут боя - он взлетел, и нет его. Война сегодня иная. Это в Сирии можно летать, когда нет системы противовоздушной обороны ", - сказал А.Лукашенко.

1 февраля стало известно об установлении пограничной зоны на российско-белорусской границе. Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.

Решение, как поясняется в документе, было принято для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ". Действие приказа распространяется на ряд районов Смоленской, Псковской и Брянской областей, где должны быть определены места о проходе людей, проезде транспортных средств, а также установлены предупредительные знаки.

Напомним, в начале января А.Лукашенко ввел безвизовый режим для граждан 80 государств, включая страны Евросоюза и США, при условии их въезда в Беларусь через минский аэропорт.

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