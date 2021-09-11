Нуланд: США готові долучитися до "нормандського процесу"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. США готові долучитися до “нормандського формату” чи надавати підтримку паралельно, заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, передає УНН.
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“Ми готові повторно брати участь у будь-якому вигляді — чи то в „нормандському форматі“ або знову в паралельній підтримці, якщо сторони побачать спосіб, в який ми можемо допомогти”, — цитує заяву Нуланд “Радіо Свобода,” яку представниця США зробила на конференції YES Brainstorming у Києві 10 вересня.
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Вона відзначила нещодавню зустріч радників президентів України і Росії, а також радників президентів Франції і Німеччини.
“Якщо цей процес оживе — ми готові допомогти”, — сказала Нуланд.
Контекст
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні заявив, що запропонував залучити Сполучені Штати Америки на рівні президента до процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Напередодні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що триває узгодження дати зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату.
За його словами, представники Франції та Німеччини наразі працюють над вибором “прийнятної для всіх” дати.
Він додав, що Києву не потрібно готуватися до зустрічі, адже представники української сторони “в будь-який момент готові до цієї розмови”.