"Головне, щоб Америка була в грі": Кулеба про переговори щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що США потрібно активніше залучати до переговорів з Росією щодо Донбасу. Про це він заявив в ефірі “Свобода слова з Савіком Шустером”, передає кореспондент УНН.
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“Нам потрібне активне залучення США в принципі до розмови з Росією щодо окупації українських територій. Це може бути у складі нормандського формату, це може бути поза цим складом. Головне — щоб Америка була в грі”, — заявив Кулеба.
Деталі
Зокрема він наголосив, що американський президент Джо Байден чітко дав зрозуміти, що США не залишать Україну наодинці з Росією.
Доповнення
До слова, раніше Кулеба заявляв, що залучення США до переговорів у “нормандському форматі” є лише однією з можливих опцій, на якій не варто зациклюватись.