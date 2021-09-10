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"Главное, чтобы Америка была в игре": Кулеба о переговорах по Донбассу

"Главное, чтобы Америка была в игре": Кулеба о переговорах по Донбассу

Киев  •  УНН

 • 19259 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что США нужно активнее привлекать к переговорам с Россией по Донбассу. Об этом он заявил в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером", передает корреспондент УНН.

Цитата

“Нам нужно активное привлечение США в принципе к разговору с Россией относительно оккупации украинских территорий. Это может быть в составе нормандского формата, это может быть вне этим составом. Главное — чтобы Америка была в игре”, — заявил Кулеба.

Детали

В частности он отметил, что американский президент Джо Байден четко дал понять, что США не оставят Украину наедине с Россией.

Дополнение

К слову, ранее Кулеба заявлял, что привлечение США к переговорам в “нормандском формате” является лишь одной из возможных опций, на которой не стоит зацикливаться.

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