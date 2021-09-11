Нуланд: США готовы присоединиться к "нормандскому процессу"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. США готовы присоединиться к “нормандскому формату” или предоставлять поддержку параллельно, заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает УНН.
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“Мы готовы повторно участвовать в любом виде — будь-то в „нормандском формате“ или в параллельной поддержке, если стороны увидят способ, которым мы можем помочь”, — цитирует заявление Нуланд “Радио Свобода” которое представительница США сделала на конференции YES Brainstorming в Киеве 10 сентября.
Детали
Она отметила недавнюю встречу советников президентов Украины и России, а также советников президентов Франции и Германии.
“Если этот процесс оживет — мы готовы помочь”, — сказала Нуланд.
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне заявил, что предложил привлечь Соединенные Штаты Америки на уровне президента к процессу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что продолжается согласование даты встречи министров иностранных дел нормандского формата.
По его словам, представители Франции и Германии работают над выбором “приемлемой для всех” даты.
Он добавил, что Киеву не нужно готовиться к встрече, ведь представители украинской стороны “в любой момент готовы к этому разговору”.