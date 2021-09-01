Зеленський обговорить з Байденом роль США у процесі мирного врегулювання на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На двосторонніх переговорах України і США, Київ підніме тему можливої ролі Вашингтона щодо його залучення до процесу мирного врегулювання на Донбасі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм американським колегою Джозефом Байденом, передає кореспондент УНН.
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“Сьогодні у моїй адженді багато важливих питань для України, для обох наших країн. Я не знаю, чи вистачить у нас часу на обговорення всіх цих питань, але ми спробуємо знайти відповіді на них. Найголовніший напрямок і пріоритет — це безпекові питання. Безпека на Донбасі, безпека на тимчасово окупованому РФ півострові Крим, безпека на Чорному морі, Чорноморському та Азовському узбережжях”, — сказав Зеленський.
“Хотів би з президентом Байденом обговорити питання їх бачення, ролі і терміни України в НАТО, і яка може бути роль США через залучення їх до процесу мирного врегулювання на Донбасі”, — зазначив Президент.
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Також, зі слів президента, дуже важливим на сьогоднішніх переговорах є питання енергетичної безпеки — не тільки для України, а й для всієї Європи, на тлі запуску “Північного Потоку — 2”.
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завив, що українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським під час візиту до США має на меті обговорити Донбас. Україна хоче дізнатися, як нова адміністрація Білого дому діятиме в цьому питанні.
Проте тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент заявив, що не очікує прямої участі американських представників у Мінському процесі або нормандському форматі. За його словами, переговори з цієї теми будуть продовжені в ході візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона.