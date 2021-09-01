Зеленський обговорить з Байденом роль США у процесі мирного врегулювання на Донбасі

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“Сьогодні у моїй адженді багато важливих питань для України, для обох наших країн. Я не знаю, чи вистачить у нас часу на обговорення всіх цих питань, але ми спробуємо знайти відповіді на них. Найголовніший напрямок і пріоритет — це безпекові питання. Безпека на Донбасі, безпека на тимчасово окупованому РФ півострові Крим, безпека на Чорному морі, Чорноморському та Азовському узбережжях”, — сказав Зеленський.

“Хотів би з президентом Байденом обговорити питання їх бачення, ролі і терміни України в НАТО, і яка може бути роль США через залучення їх до процесу мирного врегулювання на Донбасі”, — зазначив Президент.

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Також, зі слів президента, дуже важливим на сьогоднішніх переговорах є питання енергетичної безпеки — не тільки для України, а й для всієї Європи, на тлі запуску “Північного Потоку — 2”.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завив, що українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським під час візиту до США має на меті обговорити Донбас. Україна хоче дізнатися, як нова адміністрація Білого дому діятиме в цьому питанні.

Проте тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент заявив, що не очікує прямої участі американських представників у Мінському процесі або нормандському форматі. За його словами, переговори з цієї теми будуть продовжені в ході візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона.