Україна хоче почути, як нова адміністрація США діятиме щодо Донбасу — Кулеба

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“Предметом переговорів буде залучення США до припинення війни і деокупації Донецької та Луганської областей. Власне вони ніколи з цього процесу не виходили, але зараз ми працюватимемо над тим, щоб зрозуміти, як саме діятиме нова адміністрація у цьому питанні”, — заявив Кулеба.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський і Перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона у ніч на 31 серпня за київським часом.

У Вашингтоні Глава держави перебуватиме два дні — 31 серпня і 1 вересня, потім відвідає Каліфорнію. Серед уже запланованого в Вашингтоні — зустріч президентів України та США в Білому домі 1 вересня. Основні складові цієї зустрічі вже розплановані і узгоджені обома сторонами, повідомила посол України в США, також заплановані зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від Президента і Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів.

Окрім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона.