Украина хочет услышать, как новая администрация США будет действовать по поводу Донбасса - Кулеба

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“Предметом переговоров будет привлечение США к прекращению войны и деоккупации Донецкой и Луганской областей. Собственно они никогда из этого процесса не выходили, но сейчас мы будем работать над тем, чтобы понять, как действовать новая администрация в этом вопросе”, — заявил Кулеба.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в ночь на 31 августа по киевскому времени.

В Вашингтоне Глава государства будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, затем посетит Калифорнию. Среди уже запланированного в Вашингтоне — встреча президентов Украины и США в Белом доме 1 сентября. Основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, сообщила посол Украины в США, также запланированы встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от Президента и Первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.

Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.