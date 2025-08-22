Новий законопроєкт розширює повноваження прикордонників та дозволяє їм самостійно розглядати адмінпротоколи - ДПСУ
Київ • УНН
Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про посилення відповідальності за незаконний перетин кордону. Законопроєкт дозволить прикордонникам розглядати адмінпротоколи на місці та посилить покарання для порушників.
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону, що прикордонні наряди та інші підрозділи регулярно викривають нелегальні схеми. За його словами, новий законопроєкт посилює відповідальність не лише для злочинних груп, а й для громадян, які організовують подібні "схеми", пише УНН.
Деталі
Як зазначив Демченко, ключовим положенням законопроєкту є те, що тепер органи Держприкордонслужби отримають право безпосередньо на місці розглядати адмінпротоколи про порушення державного кордону України.
Крім того, закон передбачає посилення відповідальності для осіб, які намагаються перетнути кордон за підробленими документами, а також для тих, хто вчиняє спроби пошкодити чи знищити прикордонну інфраструктуру.
Нагадаємо
Юлія Свириденко зареєструвала законопроєкт для посилення відповідальності за незаконний перетин кордону. Документ передбачає уточнення адміністративної та кримінальної відповідальності, а також посилення покарання для посередників.
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що посилює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами строку перебування за межами України. Пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою кваліфікуючою ознакою та встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону під час воєнного стану.