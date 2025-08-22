Новий законопроєкт розширює повноваження прикордонників та дозволяє їм самостійно розглядати адмінпротоколи - ДПСУ

$41.220.16
Ексклюзив
13:07 • 1526 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
Ексклюзив
12:16 • 3258 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 11038 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 13260 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно
Ексклюзив
09:34 • 10650 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 11963 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 10708 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 13098 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 22328 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNN
21 серпня, 14:24 • 44917 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні
22 серпня, 04:16 • 11399 перегляди
Втрати росіян за добу 21 серпня: 790 солдатів та 33 крилаті ракети
22 серпня, 04:29 • 3552 перегляди
Уже 21 постраждалий від атаки рф у Мукачеві, пожежу досі не загасили
22 серпня, 05:44 • 4966 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"
08:13 • 12365 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
10:17 • 7100 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
Ексклюзив
13:07 • 1526 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:30 • 11038 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно
Ексклюзив
11:01 • 13259 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
21 серпня, 14:24 • 44917 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду
21 серпня, 14:05 • 16070 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Марк Рютте
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Угорщина
Хмельницька область
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
13:10 • 294 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
11:46 • 2284 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
10:17 • 7496 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico
22 серпня, 02:18 • 22040 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
20 серпня, 12:51 • 92009 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Лікарські засоби
The New York Times
TikTok

Новий законопроєкт розширює повноваження прикордонників та дозволяє їм самостійно розглядати адмінпротоколи - ДПСУ

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про посилення відповідальності за незаконний перетин кордону. Законопроєкт дозволить прикордонникам розглядати адмінпротоколи на місці та посилить покарання для порушників.

Новий законопроєкт розширює повноваження прикордонників та дозволяє їм самостійно розглядати адмінпротоколи - ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону, що прикордонні наряди та інші підрозділи регулярно викривають нелегальні схеми. За його словами, новий законопроєкт посилює відповідальність не лише для злочинних груп, а й для громадян, які організовують подібні "схеми", пише УНН.

Деталі

Як зазначив Демченко, ключовим положенням законопроєкту є те, що тепер органи Держприкордонслужби отримають право безпосередньо на місці розглядати адмінпротоколи про порушення державного кордону України.

Крім того, закон передбачає посилення відповідальності для осіб, які намагаються перетнути кордон за підробленими документами, а також для тих, хто вчиняє спроби пошкодити чи знищити прикордонну інфраструктуру.

Нагадаємо

Юлія Свириденко зареєструвала законопроєкт для посилення відповідальності за незаконний перетин кордону. Документ передбачає уточнення адміністративної та кримінальної відповідальності, а також посилення покарання для посередників.

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що посилює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами строку перебування за межами України. Пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою кваліфікуючою ознакою та встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону під час воєнного стану.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Юлія Свириденко
Державна прикордонна служба України
Україна