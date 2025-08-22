Новый законопроект расширяет полномочия пограничников и позволяет им самостоятельно рассматривать админпротоколы - ГПСУ

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона, что пограничные наряды и другие подразделения регулярно разоблачают нелегальные схемы. По его словам, новый законопроект ужесточает ответственность не только для преступных групп, но и для граждан, организующих подобные "схемы", пишет УНН.

Детали

Как отметил Демченко, ключевым положением законопроекта является то, что теперь органы Госпогранслужбы получат право непосредственно на месте рассматривать админпротоколы о нарушении государственной границы Украины.

Кроме того, закон предусматривает ужесточение ответственности для лиц, пытающихся пересечь границу по поддельным документам, а также для тех, кто совершает попытки повредить или уничтожить пограничную инфраструктуру.

Напомним

Юлия Свириденко зарегистрировала законопроект для усиления ответственности за незаконное пересечение границы. Документ предусматривает уточнение административной и уголовной ответственности, а также ужесточение наказания для посредников.

Кабинет министров одобрил законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами срока пребывания за пределами Украины. Предлагается дополнить Уголовный кодекс новым квалифицирующим признаком и установить уголовную ответственность за незаконное пересечение границы во время военного положения.