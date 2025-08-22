Новый законопроект расширяет полномочия пограничников и позволяет им самостоятельно рассматривать админпротоколы - ГПСУ

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
13:07 • 1882 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 3612 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 11285 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 13493 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 10753 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 12024 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 10755 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
22 августа, 05:52 • 13112 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 22345 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 45034 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.5м/с
80%
740мм
Популярные новости
Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине22 августа, 04:16 • 11579 просмотра
Потери россиян за сутки 21 августа: 790 солдат и 33 крылатые ракеты22 августа, 04:29 • 3734 просмотра
Уже 21 пострадавший от атаки рф в Мукачево, пожар до сих пор не потушенVideo22 августа, 05:44 • 5288 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 12531 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 7614 просмотра
публикации
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
13:07 • 1882 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 11285 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 13493 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 45034 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 16167 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Марк Рютте
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Венгрия
Хмельницкая область
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони13:10 • 422 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 2498 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 7966 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 22143 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 92263 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Лекарственные средства
Нью-Йорк Таймс
ТикТок

Новый законопроект расширяет полномочия пограничников и позволяет им самостоятельно рассматривать админпротоколы - ГПСУ

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил об усилении ответственности за незаконное пересечение границы. Законопроект позволит пограничникам рассматривать админпротоколы на месте и усилит наказание для нарушителей.

Новый законопроект расширяет полномочия пограничников и позволяет им самостоятельно рассматривать админпротоколы - ГПСУ

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона, что пограничные наряды и другие подразделения регулярно разоблачают нелегальные схемы. По его словам, новый законопроект ужесточает ответственность не только для преступных групп, но и для граждан, организующих подобные "схемы", пишет УНН.

Детали

Как отметил Демченко, ключевым положением законопроекта является то, что теперь органы Госпогранслужбы получат право непосредственно на месте рассматривать админпротоколы о нарушении государственной границы Украины.

Кроме того, закон предусматривает ужесточение ответственности для лиц, пытающихся пересечь границу по поддельным документам, а также для тех, кто совершает попытки повредить или уничтожить пограничную инфраструктуру.

Напомним

Юлия Свириденко зарегистрировала законопроект для усиления ответственности за незаконное пересечение границы. Документ предусматривает уточнение административной и уголовной ответственности, а также ужесточение наказания для посредников.

Кабинет министров одобрил законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами срока пребывания за пределами Украины. Предлагается дополнить Уголовный кодекс новым квалифицирующим признаком и установить уголовную ответственность за незаконное пересечение границы во время военного положения.

Степан Гафтко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Юлия Свириденко
Государственная пограничная служба Украины
Украина