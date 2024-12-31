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Новий податок для виробників спирту: що змінить підписаний Зеленським закон

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Виробники спирту та біоетанолу сплачуватимуть гарантований податок з максимально можливого об'єму виробництва. Закон діятиме до вступу України в ЄС або до 2030 року.

Введення гарантованого податку для виробників спирту і біоетанолу: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, ухвалений Верховною Радою у жовтні, що передбачає введення гарантованого податкового зобов’язання для виробників етилового спирту та біоетанолу, який буде розраховуватися як акцизний податок виходячи із максимально можливого обʼєму виробництва на підприємстві, передає УНН.

Деталі

Повернуто з підписом від Президента України

- йдеться на сайті ВР.

Доповнення

Документ вводиться поняття "гарантоване податкове зобов’язання" з акцизного податку для виробників етилового спирту та біоетанолу, що передбачає, що виробники будуть сплачувати акцизний податок з обсягу, який відповідає максимальній продуктивності їхнього обладнання. Таке оподаткування буде діяти до вступу України до ЄС, але не довше ніж до 1 січня 2030 року.

Компанії, які отримали ліцензії на право виробництва спирту етилового або на право виробництва біоетанолу зобов’язані до початку своєї роботи надати Державній податковій службі розрахунок максимальної продуктивності обладнання для виробництва спирту етилового, біоетанолу.

У разі зміни максимальної продуктивності обладнання компанії зобов’язані будуть надати податковій оновлений розрахунок протягом 30 календарних днів.

Ненадання розрахунку про максимальну продуктивність обладнання або несплата податкового зобов'язання може призвести до припинення дії ліцензії не менше ніж на 365 днів.

Нагадаємо

З 1 січня 2025 року в Україні впроваджується новий порядок ліцензування торгівлі пальним, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Для роздрібної торгівлі плата за ліцензії справлятиметься щоквартально рівними частинами, тоді як для оптової — щорічно. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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