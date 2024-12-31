Новый налог для производителей спирта: что изменит подписанный Зеленским закон

ukenru
Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
14:46 • 16617 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
12:21 • 61277 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
10:23 • 102918 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 116417 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 137077 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
 • 187979 просмотра

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

Гадания и приметы: развлечения на Новый год
 • 152260 просмотра

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Эксклюзив
Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу
 • 137751 просмотра

Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу

Эксклюзив
Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист
 • 115805 просмотра

Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Эксклюзив
Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов
 • 108426 просмотра

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет судебной тяжбы

 • 108187 просмотра
Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

Дженнифер Лопес оставила Бена Аффлека вне итогов 2024 года

 • 81364 просмотра
От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

 • 81868 просмотра
«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

 • 67845 просмотра
«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

10:49 • 54544 просмотра
публикации
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 187979 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 141329 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 243819 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 219039 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 235201 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

13:56 • 13617 просмотра
«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

10:49 • 54544 просмотра
Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

10:43 • 35483 просмотра
«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

 • 67845 просмотра
От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

От фейерверков в Сиднее до падения шара в Нью-Йорке: города по всему миру готовятся встретить Новый год

 • 81868 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Новый налог для производителей спирта: что изменит подписанный Зеленским закон

Новый налог для производителей спирта: что изменит подписанный Зеленским закон

Киев  •  УНН

 • 5415 просмотра

Read in English

Производители спирта и биоэтанола будут платить гарантированный налог с максимально возможного объема производства. Закон будет действовать до вступления Украины в ЕС или до 2030 года.

Введение гарантированного налога для производителей спирта и биоэтанола: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной Радой в октябре, предусматривающий введение гарантированного налогового обязательства для производителей этилового спирта и биоэтанола, который будет рассчитываться как акцизный налог исходя из максимально возможного объема производства на предприятии, передает УНН.

Детали

Возвращено с подписью от Президента Украины

- говорится на сайте ВР.

Дополнение

Документ вводится понятие «гарантированное налоговое обязательство» по акцизному налогу для производителей этилового спирта и биоэтанола, предусматривающий, что производители будут платить акцизный налог с объема, который соответствует максимальной производительности их оборудования. Такое налогообложение будет действовать до вступления Украины в ЕС, но не дольше чем до 1 января 2030 года.

Компании, которые получили лицензии на право производства спирта этилового или на право производства биоэтанола обязаны до начала своей работы предоставить Государственной налоговой службе расчет максимальной производительности оборудования для производства спирта этилового, биоэтанола.

В случае изменения максимальной производительности оборудования компании обязаны будут предоставить налоговой обновленный расчет в течение 30 календарных дней.

Непредоставление расчета о максимальной производительности оборудования или неуплата налогового обязательства может привести к прекращению действия лицензии не менее чем на 365 дней.

Напомним,

С 1 января 2025 года в Украине внедряется новый порядок лицензирования торговли горючим, алкогольными напитками, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет. Для розничной торговли плата за лицензии будет взиматься ежеквартально равными частями, тогда как для оптовой - ежегодно. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина