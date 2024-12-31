Новый налог для производителей спирта: что изменит подписанный Зеленским закон
Киев • УНН
Производители спирта и биоэтанола будут платить гарантированный налог с максимально возможного объема производства. Закон будет действовать до вступления Украины в ЕС или до 2030 года.
Введение гарантированного налога для производителей спирта и биоэтанола: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной Радой в октябре, предусматривающий введение гарантированного налогового обязательства для производителей этилового спирта и биоэтанола, который будет рассчитываться как акцизный налог исходя из максимально возможного объема производства на предприятии, передает УНН.
Детали
Возвращено с подписью от Президента Украины
Дополнение
Документ вводится понятие «гарантированное налоговое обязательство» по акцизному налогу для производителей этилового спирта и биоэтанола, предусматривающий, что производители будут платить акцизный налог с объема, который соответствует максимальной производительности их оборудования. Такое налогообложение будет действовать до вступления Украины в ЕС, но не дольше чем до 1 января 2030 года.
Компании, которые получили лицензии на право производства спирта этилового или на право производства биоэтанола обязаны до начала своей работы предоставить Государственной налоговой службе расчет максимальной производительности оборудования для производства спирта этилового, биоэтанола.
В случае изменения максимальной производительности оборудования компании обязаны будут предоставить налоговой обновленный расчет в течение 30 календарных дней.
Непредоставление расчета о максимальной производительности оборудования или неуплата налогового обязательства может привести к прекращению действия лицензии не менее чем на 365 дней.
Напомним,
С 1 января 2025 года в Украине внедряется новый порядок лицензирования торговли горючим, алкогольными напитками, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет. Для розничной торговли плата за лицензии будет взиматься ежеквартально равными частями, тогда как для оптовой - ежегодно.