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Нову потужну свердловину запустили в Україні: щодня дає 439 тис. кубів газу

Київ • УНН

 • 23858 перегляди

Компанія Групи Нафтогаз "Укргазвидобування" запустила нову потужну свердловину, що дає 439 000 кубометрів газу на добу на глибині 5 767 метрів.

Нову потужну свердловину запустили в Україні: щодня дає 439 тис. кубів газу

В Україні запустили нову потужну свердловину, яка дає 439 тис. куб. м газу на добу, повідомили у Групі Нафтогаз у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи Нафтогаз, пробурило та запустило в роботу ще одну потужну свердловину. Вона додатково дає Україні 439 тис. куб. м газу щодоби", - ідеться у повідомленні.

Свердловину було закладено як розвідувальну, щоб зокрема оцінити газоносність в одному з нещодавно відкритих покладів. Її глибина – 5 км 767 м.

Нововведену свердловину почали бурити у вересні 2023 року. 

Нагадаємо

Нещодавно запустили високопродуктивну свердловину з дебітом 280 тис. куб. м газу та 120 тонн газового конденсату на добу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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