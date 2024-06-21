Нову потужну свердловину запустили в Україні: щодня дає 439 тис. кубів газу
Київ • УНН
Компанія Групи Нафтогаз "Укргазвидобування" запустила нову потужну свердловину, що дає 439 000 кубометрів газу на добу на глибині 5 767 метрів.
В Україні запустили нову потужну свердловину, яка дає 439 тис. куб. м газу на добу, повідомили у Групі Нафтогаз у п'ятницю, пише УНН.
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"АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи Нафтогаз, пробурило та запустило в роботу ще одну потужну свердловину. Вона додатково дає Україні 439 тис. куб. м газу щодоби", - ідеться у повідомленні.
Свердловину було закладено як розвідувальну, щоб зокрема оцінити газоносність в одному з нещодавно відкритих покладів. Її глибина – 5 км 767 м.
Нововведену свердловину почали бурити у вересні 2023 року.
Нагадаємо
Нещодавно запустили високопродуктивну свердловину з дебітом 280 тис. куб. м газу та 120 тонн газового конденсату на добу.