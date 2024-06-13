В Україні запустили нову свердловину на перспективному родовищі: плюс 280 тисяч кубів газу на добу
Київ • УНН
Група Нафтогаз запустила нову високопродуктивну свердловину з видобутком 280 000 кубометрів газу та 120 тонн газового конденсату на добу для забезпечення енергетичних потреб України в наступному опалювальному сезоні.
В Україні ввели в експлуатацію ще одну високодебітну свердловину, яка дає додатково 280 тис. куб. м газу на добу, повідомили у Групі Нафтогаз у четвер, пише УНН.
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"АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи Нафтогаз, запустило високопродуктивну свердловину з дебітом 280 тис. куб. м газу та 120 тонн газового конденсату на добу", - повідомили у Нафтогазі.
Українська енергетика перебуває в критичній ситуації. Група Нафтогаз активно готується бути підтримкою країні в майбутньому опалювальному сезоні та постачати тепло в міста і села. Ми запускаємо нові свердловини, видобуваємо газ і закачуємо його в підземні газосховища. Темпи закачування блакитного палива перевищують минулорічні показники
Нова свердловина, як вказано, була закладена як розвідувальна, аби провести дослідження перспективних покладів газоконденсатного родовища. Її глибина - 3 км 200 м.
"Наші фахівці продовжують вивчати можливості цього родовища. Воно є одним з найперспективніших в активах Укргазвидобування. Наразі ресурси в його надрах оцінені на рівні близько 1 млрд куб. м газу", – сказав очільник Укргазвидобування Олег Толмачев.
Група Нафтогаз на 10% збільшила видобуток газу29.05.24, 21:03 • 61497 переглядiв