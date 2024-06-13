В Украине запустили новую скважину на перспективном месторождении: плюс 280 тысяч кубов газа в сутки

В Украине ввели в эксплуатацию еще одну высокодебитную скважину, которая дает дополнительно 280 тыс. куб. м газа в сутки, сообщили в Группе Нафтогаз в четверг, пишет УНН.

Детали

"АО "Укргаздобыча", что является частью Группы Нафтогаз, запустило высокопроизводительную скважину с дебитом 280 тыс. куб. м газа и 120 тонн газового конденсата в сутки", - сообщили в Нафтогазе.

Украинская энергетика находится в критической ситуации. Группа Нафтогаз активно готовится быть поддержкой стране в предстоящем отопительном сезоне и поставлять тепло в города и села. Мы запускаем новые скважины, добываем газ и закачиваем его в подземные газохранилища. Темпы закачки голубого топлива превышают прошлогодние показатели - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Новая скважина, как указано, была заложена как разведывательная, чтобы провести исследования перспективных залежей газоконденсатного месторождения. Ее глубина - 3 км 200 м.

"Наши специалисты продолжают изучать возможности этого месторождения. Оно является одним из самых перспективных в активах Укргаздобычи. Сейчас ресурсы в его недрах оценены на уровне около 1 млрд куб. м газа", - сказал глава Укргаздобычи Олег Толмачев.

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