В Украине запустили новую скважину на перспективном месторождении: плюс 280 тысяч кубов газа в сутки
Киев • УНН
Группа Нафтогаз запустила новую высокопроизводительную скважину с добычей 280 000 кубометров газа и 120 тонн газового конденсата в сутки для обеспечения энергетических потребностей Украины в следующем отопительном сезоне.
В Украине ввели в эксплуатацию еще одну высокодебитную скважину, которая дает дополнительно 280 тыс. куб. м газа в сутки, сообщили в Группе Нафтогаз в четверг, пишет УНН.
Детали
"АО "Укргаздобыча", что является частью Группы Нафтогаз, запустило высокопроизводительную скважину с дебитом 280 тыс. куб. м газа и 120 тонн газового конденсата в сутки", - сообщили в Нафтогазе.
Украинская энергетика находится в критической ситуации. Группа Нафтогаз активно готовится быть поддержкой стране в предстоящем отопительном сезоне и поставлять тепло в города и села. Мы запускаем новые скважины, добываем газ и закачиваем его в подземные газохранилища. Темпы закачки голубого топлива превышают прошлогодние показатели
Новая скважина, как указано, была заложена как разведывательная, чтобы провести исследования перспективных залежей газоконденсатного месторождения. Ее глубина - 3 км 200 м.
"Наши специалисты продолжают изучать возможности этого месторождения. Оно является одним из самых перспективных в активах Укргаздобычи. Сейчас ресурсы в его недрах оценены на уровне около 1 млрд куб. м газа", - сказал глава Укргаздобычи Олег Толмачев.
Группа Нафтогаз на 10% увеличила добычу газа29 мая 2024, 18:03 • 61066 просмотров