В Украине запустили новую мощную скважину, которая дает 439 тыс. куб. газа в сутки, сообщили в Группе Нафтогаз в пятницу, пишет УНН.

Детали

"АО " Укргаздобыча", являющееся частью Группы Нафтогаз, пробурило и запустило в работу еще одну мощную скважину. Она дополнительно дает Украине 439 тыс. куб. м газа ежесуточно", - говорится в сообщении.

Скважина была заложена как разведывательная, чтобы в частности оценить газоносность в одном из недавно открытых залежей. Ее глубина - 5 км 767 м.

Скважину начали бурить в сентябре 2023 года.

Напомним

Недавно запустили высокопроизводительную скважину с дебитом 280 тыс. куб. м газа и 120 тонн газового конденсата в сутки.