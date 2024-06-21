Киев • УНН
Компания Группы Нафтогаз "Укргаздобыча" запустила новую мощную скважину, дающую 439 000 кубометров газа в сутки на глубине 5 767 метров.
В Украине запустили новую мощную скважину, которая дает 439 тыс. куб. газа в сутки, сообщили в Группе Нафтогаз в пятницу, пишет УНН.
Детали
"АО " Укргаздобыча", являющееся частью Группы Нафтогаз, пробурило и запустило в работу еще одну мощную скважину. Она дополнительно дает Украине 439 тыс. куб. м газа ежесуточно", - говорится в сообщении.
Скважина была заложена как разведывательная, чтобы в частности оценить газоносность в одном из недавно открытых залежей. Ее глубина - 5 км 767 м.
Скважину начали бурить в сентябре 2023 года.
Напомним
Недавно запустили высокопроизводительную скважину с дебитом 280 тыс. куб. м газа и 120 тонн газового конденсата в сутки.