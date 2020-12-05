Новорічні прикраси для армії Росії на українській фабриці: підприємство вибачилось, але компетентні органи зацікавились

“Все, що потрібно знати про Клавдіївську фабрику ялинкових прикрас”, — йдеться у підписі під відео. На відео видно, як майстриня на фабриці виготовляє новорічні іграшки з символікою армії Російської Федерації. Відео швидко розповсюдилося в мережі та зібрало сотні негативних коментарів.

“На вході до художнього цеху екскурсовод наполягає, що фото і відео зйомка заборонені. Тепер я розумію чому. Борони Боже відвідувачеві побачити, що там за прикраси виробляють майстрині. Не доведи небо, це потрапить у Інтернет, тоді викриється стільки цікавого, а разом з тим — небажаного, неафішованого, виявиться, що місце дитячих мрій — це зона дорослих ігор поза честю, гідністю, совістю! І коли раптом ти станеш небажаним свідком такої діяльності фабрики, керівництво і охорона обернуться не чарівними ельфами, а тими, хто будуть затримувати тебе на території, погрожуватимуть “розбити морду”, і обіцятимуть “поговорити так, щоб стало понятно”, — написав автор відео.

Обережно на відео присутня ненормативна лексика

На підприємстві ситуацію пояснили та вибачилися за роботу над цим замовленням.

“Історично склалося так, що одним з ринків збуту продукції була Російська Федерація. У зв’язку з короткою сезонністю бізнесу та в боротьбі за ринок з китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку. Частина річної продукції фабрика поставляла в Росію, замовлення розміщувалися через CRM-систему, що дозволяло максимально оптимізувати і прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів. Економічна криза та введення карантинних заходів, призвели до скорочення екскурсійного потоку, що поставило питання про подальше існування фабрики, тому розвиток нових проектів зайняв основний ресурс мого часу і всі замовлення від російської сторони йшли безпосередньо без моєї уваги”, — написав в. о. Голови правління фабрики Павло Гукасов.

За його словами, він поділяє обурення громадськості.

“Приношу свої вибачення щодо даної ситуації і сподіваюся на відновлення теплого ставлення до імені та колективу фабрики”, — додав він.

На сторінці депутата Бучанської міської ради Володимира Короті з’явилася інформація, що наразі проводиться розслідування за виявленим фактом.

“Знаходимось на Клавдіївській фабриці ялинкових прикрас, де виготовляють іграшки на офіційне замовлення міністерства оборони ерефії із відповідними зображеннями. Вчора це випадково виявили представники громадськості під час перебування на екскурсії. Ми викликали правоохоронців. Представники поліції оформлюють цю ганьбу, а представники СБУ в шоці від цього сєпар-двіжу”, — написав депутат.

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