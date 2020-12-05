Новогодние украшения для армии РФ на украинской фабрике: предприятие принесло извинения, но компетентные органы заинтересовались

"Все, что нужно знать о Клавдиевской фабрике елочных украшений", - говорится в подписи под видео. На видео видно, как мастер на фабрике производит новогодние игрушки с символикой армии Российской Федерации. Видео быстро распространилось в сети и собрало сотни негативных комментариев.

"На входе к художественному цеху экскурсовод настаивает, что фото и видеосъемка запрещены. Теперь я понимаю почему. Не дай Бог посетителю увидеть, что там за украшения производят мастера. Не приведи небо, это попадет в Интернет, тогда откроется столько интересного, а вместе с тем - нежелательного, неафишируемого, окажется, что место детских мечтаний - это зона взрослых игр с честью, достоинством, совестью! И когда вдруг ты станешь нежелательным свидетелем такой деятельности фабрики, руководство и охрана обернутся не волшебными эльфами, а теми, кто будут задерживать тебя на территории, угрожать "разбить морду", и обещать "поговорить так, чтобы стало понятно", - написал автор видео .

Осторожно на видео присутствует ненормативная лексика

На предприятии ситуацию объяснили и извинились за работу над этим заказом.

"Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказ размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков. Экономический кризис и введение карантинных мероприятий, привели к сокращению экскурсионного потока, что поставило вопрос о дальнейшем существовании фабрики, поэтому развитие новых проектов заняло основной ресурс моего времени и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания", - написал в. о. Председателя правления фабрики Павел Гукасов.

По его словам, он разделяет возмущение общественности.

"Приношу свои извинения касательно данной ситуации и надеюсь на восстановление теплого отношения к имени и коллективу фабрики", - добавил он.

На странице депутата Бучанской городского совета Владимира Коротича появилась информация, что в настоящее время проводится расследование по указанному факту.

"Находимся на Клавдиевской фабрике елочных украшений, где изготавливают игрушки на официальный заказ министерства обороны эрэфии с соответствующими изображениями. Вчера это случайно обнаружили представители общественности во время пребывания на экскурсии. Мы вызвали полицию. Представители полиции оформляют этот позор, а представители СБУ в шоке от этого сепар-движа", - написал депутат.

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