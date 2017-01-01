Новорічна ніч у Львові загалом минула спокійно

У новорічну ніч відбулося лише дві ДТП у Львові і одна - на головних дорогах Львівщини. Постраждалих в аваріях не було.

У місцях скупчення людей сталося 15 бійок, однак патрульні швидко їх локалізували. 99 правопорушень громадського порядку, із них фактів порушення тиші – 25. Патрульні виїжджали на 16 сімейних сварок та 2 пожежі. Склали 24 адмінматеріали щодо порушення правил дорожнього руху. У Львові зупинили та склали протоколи на 6 нетверезих водіїв, на автодорогах Львівщини – 4. Сталося 5 крадіжок та 1 грабіж. Загалом, новорічна ніч пройшла без надзвичайних ситуацій.