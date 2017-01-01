Новогодняя ночь во Львове в целом прошла спокойно
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 января. УНН. Новогодняя ночь во Львове в целом прошла спокойно. Патрульные города проработали ночью 264 задачи в городе и 9 - на дорогах государственного значения. Об этом проинформировали в патрульной полиции города, сообщает УНН.
В новогоднюю ночь произошло лишь два ДТП во Львове и одна - на главных дорогах Львовской области. Пострадавших в авариях не было.
В местах скопления людей произошло 15 драк, однако патрульные быстро их локализовать. 99 правонарушений общественного порядка, из них фактов нарушения тишины - 25. Патрульные выезжали на 16 семейных ссор и 2 пожара. Составили 24 админматериалы о нарушении правил дорожного движения. Во Львове остановили и составили протоколы на 6 нетрезвых водителей, на автодорогах Львовской области - 4. Произошло 5 краж и 1 грабеж. В общем, новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций.