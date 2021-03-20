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Новий тренд на "легкі вина" без шкоди для фігури: в США випустили низькокалорійне Шардоне

Новий тренд на "легкі вина" без шкоди для фігури: в США випустили низькокалорійне Шардоне

Київ • УНН

 • 17925 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Виробник Шардоне, що найкраще продається в Америці, додав більш низькокалорійний варіант, щоб підключитися до швидкозростаючої категорії "легких вин" у США. Про це пише TheDrinkBusiness, повідомляє УНН.

Деталі 

Так, за словами виробника "Jackson Family Wines" їх "низькокалорійне" Шардоне може похвалитися "всього 85 калоріями, без цукру і 3 грами вуглеводів на порцію". Це означає, що нове вино містить приблизно на 23% менше калорій, ніж стандартне Шардоне, виходячи зі 150 мл порції вина міцністю 14%, яке містить 111 калорій.

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Нове Шардоне бренду містить менше калорій, тому що має більш низьку міцність - всього 9%, що досягається за рахунок збору винограду в більш ранній період дозрівання, коли він має більш низьку концентрацію цукру. А щоб вино не було неприємно терпким, порція з винограду раннього врожаю потім змішується з другим відбором повністю стиглих ягід, щоб привнести аромат тропічних фруктів. Крім того, це вино підходить навіть для веганів, запевняє виробник. У компанії також підкреслили комерційний потенціал цього нового вина, зазначивши, що категорія "більш легкі вина" зросла в США на 90% за останній рік.

Доповнення

Нагадаємо, раніше експерти горілчаного бренду Prime розповіли, як можна пити і худнути одночасно. 

Так, експерти відзначили, що іноді можна не помітити як в коктейлі, схожому на твір мистецтва, сховалися в середньому понад 400 калорій.

Для тих, хто стежить за вагою, варто врахувати, що, як не дивно, чистий міцний алкоголь містить найменшу кількість калорій.

Так, горілка має найнижчу калорійність: приблизно 100 калорій на 100 мл. Віскі, джин і текіла містять орієнтовно 110 калорій. А ось більшість "цукристих" спиртних напоїв, таких як самбука, наприклад, має приблизно 160 калорій. Експерти також радять обмежити вживання солодких вин і лікерів.

При виборі міцного низькокалорійного алкоголю не варто додавати до нього цукрові сиропи, солодкі газовані напої і фруктові соки. Однак якщо все-таки хочеться міксів з іншими компонентами для різноманітності смаку, експерти радять прості і калорійно безпечні лайфхаки.

 

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