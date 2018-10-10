Саміт Дональда Трампа та Кім Чен Ина відбудеться після проміжних виборів до Конгресу США

“Я просто не можу виїхати зараз”, — сказав господар Білого дому, відповідаючи на питання журналістів про терміни нової зустрічі двох лідерів. За його словами, неможливість влаштувати таку зустріч найближчим часом пов’язана з щільним графіком президента, а також з необхідністю їздити по штатах і контингентах агітувати за сенаторів-республіканців.

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Як раніше інформував УНН, 7 жовтня відбувся візит до Пхеньяну та Пекіну держсекретаря США Майкла Помпео. Шефу американської дипломатії вдалося досягти домовленості з лідером КНДР Кім Чен Ином про створення робочої групи із питань денуклеаризації, а також обговорити можливість проведення другого саміту КНДР і США.

Нагадаємо, перша в історії зустріч на вищому рівні між США і КНДР відбулася 12 червня в Сінгапурі. За її підсумками Трамп і Кім Чен Ин прийняли спільну заяву. У ній Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Сполучені Штати зобов’язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки. Проте наміри сторін у підсумковому комюніке сінгапурського саміту не конкретизовані.