Новий прем'єр РФ потрапив у "Миротворець"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Новий прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін потрапив до бази сайту "Миротворець". Про це повідомляє УНН з посиланням на базу "Миротворець".
"Російський окупант. Замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим", - повідомляє "Миротворець".
Так, за даними з сайту, 29 липня 2015 року тодішній глава ФНС Росії Михайло Мішустін відвідав податкову інспекцію в Ялті, після чого провів нараду з керівниками територіальних податкових органів Кримського федерального округу. Він заявив, що інтеграція податкових органів Республіки Крим в систему ФНС Росії пройшла успішно.
На сайті "Миротворця" зазначається, що Мішустін веде розкішний спосіб життя і приховує його. Зокрема, володіє нерухомістю вартістю в кілька сотень мільйонів рублів на Рубльово-Успенському шосе.
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Також повідомляється, що Михайло і Владлена Мішустіни стали власниками особняка на Ніколіній горі в котеджному селищі Коттон Вей в 2001 році - тоді Мішустін був ще заступником міністра з податків і зборів. Площа будинку становить майже 900 "квадратів". Площа ділянки, на якій розташований особняк, становить 5,5 тис. кв. метрів. Подібна ділянка з будинком такої ж площі в цьому селищі оцінюється майже в 600 мільйонів рублів. При цьому зазначено, що Мішустін приховує елітну землю на Рубльовці від державного реєстру - "вона записана на РФ".
Раніше УНН писав, що раніше сайт "Миротворець" оголосив про закриття публічного доступу до свого головного ресурсу, на якому розміщувалися імена і адреси людей.