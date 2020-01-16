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Новый премьер РФ попал в "Миротворец"

Киев • УНН

 • 20572 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Новый премьер-министр России Михаил Мишустин попал в базу сайта "Миротворец". Об этом сообщает УНН со ссылкой на базу "Миротворец".

Новый премьер РФ попал в "Миротворец"

"Российский оккупант. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым", - сообщает "Миротворец".

Так, по данным с сайта, 29 июля 2015 года тогда глава ФНС России Михаил Мишустин посетил налоговую инспекцию в Ялте, после чего провёл совещание с руководителями территориальных налоговых органов Крымского федерального округа. Он заявил, что интеграция налоговых органов Республики Крым в систему ФНС России прошла успешно.

На сайте "Миротворца" отмечается, что Мишустин ведет роскошный образ жизни и скрывает его. В частности, владеет недвижимостью стоимостью в несколько сотен миллионов рублей на Рублево-Успенском шоссе.

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Также сообщается, что Михаил и Владлена Мишустины стали владельцами особняка на Николиной горе в коттеджном поселке Коттон Вэй в 2001 году – тогда Мишустин был еще замминистра по налогам и сборам. Площадь дома составляет почти 900 "квадратов". Площадь участка, на котором расположен особняк, составляет 5,5 тыс. кв. метров. Подобный участок с домом такой же площади в этом поселке оценивается почти в 600 миллионов рублей. При этом указано, что Мишустин скрывает элитную землю на Рублевке от государственного реестра – "она записана на РФ".

Ранее УНН писал, что ранее сайт “Миротворец” объявил о закрытии публичного доступа к своему главному ресурсу, на котором размещались имена и адреса людей.

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