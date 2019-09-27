Олег Винник попал в базу "Миротворец"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украинский певец Олег Винник попал в базу “Миротворец” за участие в российской акции “ВсемМир”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Миротворец”.
“Российские звезды, которые поддержали силовой захват российскими войсками Крыма, а затем российскую агрессию на украинском Донбассе, сняли издевательский клип, в котором поют о том, что хотят мира. В этом ролике появился также украинский певец Олег Винник”, — сообщает “Миротворец”.
Так, причиной занесения в базу указано, “за участие в российской пропагандистской антиукраинской акции „ВсемМир“, направленной на перекладывание ответственности за решение Россией (страной-агрессором) войны в Украине”.
Организаторы же акции отмечают, что цель — “призвать людей объединиться и мирно существовать”.
Как сообщал УНН, в базу “Миротворца” попал весь экипаж самолета, аварийно севшего в Подмосковье.
Напомним, что певица Валерия, которая также присоединилась к этой “акции”, поддерживает незаконную аннексию Крыма посещала полуостров. Певец Клявер вместе с Лолитой выступали в Крыму в 2019 году. Также в акции приняли участие такие известные люди, как Владимир Познер, Игорь Крутой, Владимир Пресняков, Аскольд Запашный и другие.