Олег Винник потрапив до бази "Миротворець"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Український співак Олег Винник потрапив до бази “Миротворець” за участь у російській акції “ВсемМир”. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Миротворець”.
“Російські зірки, які підтримали силове захоплення російськими військами Криму, а потім російську агресію на українському Донбасі, зняли знущальний кліп, в якому співають про те, що хочуть миру. У цьому ролику з’явився також український співак Олег Винник”, — повідомляє “Миротворець”.
Так, причиною занесення в базу зазначено, “за участь у російській пропагандистській антиукраїнській акції „ВсемМир“, спрямованій на перекладання відповідальності за розв’язання Росією (країною-агресором) війни на Україні”.
Організатори ж акції зазначають, що мета — “закликати людей об’єднатись та мирно існувати”.
Як повідомляв УНН, у базу “Миротворця” потрапив весь екіпаж літака, який аварійно сів в Підмосков’ї.
Нагадаємо, що співачка Валерія, яка також долучилась до цієї “акції”, підтримує незаконну анексію Криму відвідувала півострів. Співак Деніс Клявер разом з Лолітою виступали у Криму у 2019 році. Також в акції взяли участь такі відомі люди, як Володимир Познер, Ігор Крутой, Володимир Пресняков, Аскольд Запашний та інші.