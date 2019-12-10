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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 94262 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 56556 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 100305 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 113401 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 144823 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146600 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139794 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Сайт "Миротворец" закроет сегодня публичный доступ к своей базе

Сайт "Миротворец" закроет сегодня публичный доступ к своей базе

Киев  •  УНН

 • 10894 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сайт “Миротворец” объявил о закрытии публичного доступа к своему главному ресурсу, на котором размещались имена и адреса людей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на этом сайте, передает УНН.

Администраторы “Миротворца” заявили о том, что останавливают работу всех его серверов и их “зеркальных” версий (точных копий). Сайт извещает, что он прекратит работу во вторник, 10 декабря, в 18:00 по киевскому времени.

“Миротворец” заверил, что доступ к сведениям в разделе “Чистилище”, где размещаются личные данные людей, которых создатели сайта считают “врагами Украины”, будет “будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе”. Кто именно получит доступ к этому ресурсу, каким образом это будет осуществляться и как долго это будет продолжаться, сайт не сообщает.

Основатели “Миротворца” добавляют, что они продолжат работу других своих проектов, таких как портал новостей и интернет-радио.

Как сообщал УНН, пограничники рассказали об использовании сайта “Миротворец”.

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