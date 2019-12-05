Прикордонники розповіли про використання сайту "Миротворець"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Інформація,яка розміщується на сайті “Миротворець” не є обов’язковою для виконання Державної прикордонної служби. Про це під час пресконференції “Стратегічні комунікації — складова ефективного реформування правоохоронної системи” зазначив голова ДПСУ Сергій Дейнеко, передає кореспондент УНН.
“Інформація розміщена сайті “Миротворець” вона не є обов’язковою для виконання нами. Ми звертаємо увагу і на інформацію розміщену на сайті “Миротворець”. Якщо вона підтверджується, ми підтверджуємо з інших джерел, що людина, громадянин Російської держави чи іншої держави незаконно відвідував тимчасово окуповані чи анексовані території України звичайно у нас є всі підстави не пропустити цю людину на територію України. Ми не керуємося лише тією інформацією, яка викладена на сайті “Миротворець”, — зазначив він.
Нагадаємо, заступник міністра юстиції України — Уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина звернувся з відкритим зверненням до сайту “Миротворець” не публікувати інформацію про представників РФ у ЄСПЛ та інших учасників міждержавних справ України проти Росії до винесення рішення ЄСПЛ.