Пограничники рассказали об использовании сайта "Миротворец"

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 81254 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 46076 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 92231 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 111856 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 143711 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146125 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139476 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 179349 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116577 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пограничники рассказали об использовании сайта "Миротворец"

Киев  •  УНН

 • 12205 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Информация, размещаемая на сайте “Миротворец” не является обязательной для выполнения Государственной пограничной службой. Об этом во время пресс конференции “Стратегические коммуникации — составная эффективного реформирования правоохранительной системы” отметил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, передает корреспондент УНН.

“Информация размещена сайте “Миротворец” она не является обязательной для выполнения нами. Мы обращаем внимание и на информацию размещенную на сайте “Миротворец”. Если она подтверждается, мы подтверждаем из других источников, что человек, гражданин Российского государства или другого государства незаконно посещал временно оккупированные или аннексированные территории Украины обычно у нас есть все основания не пропустить этого человека на территорию Украины. Мы не руководствуемся только той информацией, которая выложена на сайте “Миротворец”, — отметил он.

Напомним, заместитель министра юстиции Украины — Уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина обратился с открытым обращением к сайту “Миротворец” не публиковать информацию о представителях РФ в ЕСПЧ и других участников межгосударственных дел Украины против России до вынесения решения ЕСПЧ.

Украинские Национальные Новости

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