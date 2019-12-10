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Сайт "Миротворець" закриє сьогодні публічний доступ до своєї бази

Сайт "Миротворець" закриє сьогодні публічний доступ до своєї бази

Київ • УНН

 • 10896 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сайт “Миротворець” оголосив про закриття публічного доступу до свого головного ресурсу, на якому розміщувалися імена і адреси людей. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому у вівторок на цьому сайті, передає УНН.

Адміністратори “миротворця” заявили про те, що зупиняють роботу всіх його серверів і їх “дзеркальних” версій (точних копій). Сайт повідомляє, що він припинить роботу у вівторок, 10 грудня, о 18:00 за київським часом.

“Миротворець” запевнив, що доступ до відомостей в розділі “Чистилище”, де розміщуються особисті дані людей, яких творці сайту вважають “ворогами України”, буде “буде тимчасово забезпечений лише для окремих категорій користувачів на визначеному закритому ресурсі”. Хто саме отримає доступ до цього ресурсу, яким чином це буде здійснюватися і як довго це триватиме, сайт не повідомляє.

Засновники “миротворця” додають, що вони продовжать роботу інших своїх проектів, таких як портал новин та інтернет-радіо.

Як передавав УНН, прикордонники розповіли про використання сайту “Миротворець”.

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