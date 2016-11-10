Новий підвищений пішохідний перехід з'явився в Шевченківському районі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Шевченківському районі працівники КК “Київавтодор” влаштували черговий підвищений пішохідний перехід. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, у Шевченківському районі столиці на вул. Ольжича, 5 з’явився новий підвищений пішохідний перехід.
Такі переходи змушують водіїв транспортних засобів знижувати швидкість перед ними за аналогією пристроїв примусового зниження швидкості, що значно зменшує вірогідність наїзду на пішоходів. Окрім того, ці переходи зручні для людей із обмеженими фізичними можливостями і родин із маленькими дітьми.
У відомстві зазначають, що цей перехід було влаштовано на прохання громадян і громадської організації “Шевченківський рух”.