Новый повышенный пешеходный переход появился в Шевченковском районе Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Шевченковском районе сотрудники КК "Киевавтодор" устроили очередной повышенный пешеходный переход. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, в Шевченковском районе столицы на ул. Ольжича, 5 появился новый повышенный пешеходный переход.
Такие переходы заставляют водителей транспортных средств снижать скорость перед ними по аналогии устройств принудительного снижения скорости, что значительно уменьшает вероятность наезда на пешеходов. Кроме того, эти переходы удобные для людей с ограниченными физическими возможностями и семей с маленькими детьми.
В ведомстве отмечают, что этот переход был устроен по просьбе граждан и общественной организации "Шевченковское движение".