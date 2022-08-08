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Новий пакет військової допомоги США свідчить про високий рівень довіри між Зеленським і Байденом – МЗС

Новий пакет військової допомоги США свідчить про високий рівень довіри між Зеленським і Байденом – МЗС

Київ • УНН

 • 135230 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що виділення США нового пакету оборонної допомоги для України обсягом в 1 мільярд доларів свідчить про високий рівня довіри між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом. Про це він розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає УНН з посиланням на МЗС.

Цитата

«Сьогоднішнє рішення про виділення нового безпекового пакету від Сполучених Штатів вартістю в один мільярд доларів із найсучаснішою зброєю є найкращим контраргументом для тих, хто стверджує, що нібито немає довіри між Україною та США», — підкреслив міністр.

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За словами Кулеби, надання нового пакту допомоги США також руйнує твердження російської пропаганди про те, що партнери нібито не знають, куди йде надана Україні зброя.

«Партнери все знають, і є високий рівень довіри. Просто треба зберігати холодний розум і перемагати в інформаційній війні», — наголосив Кулеба.

Міністр нагадав, що за останні кілька тижнів було вже декілька оголошень від США про надання нової зброї, а загалом з серпня 2021 року надано вже 18 пакетів безпекової підтримки. Він висловив вдячність за ці рішення Президентові США Джозефу Байдену.

«До нового пакету входять не лише добре відомі всім українцям Javelin, але і ракети для не менш добре відомих всім HIMARS та NASAMS, інша зброя. Все це критично необхідне не лише для наших оборонних, але і для наступальних дій», — зауважив він.

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Міністр наголосив, що розповіді російської пропаганди про нібито відсутність довіри чи неналежне використання Україною наданої партнерами зброї зазнала невдачі, оскільки новий пакет допомоги є свідченням високого рівня довіри між України та США.

«Виділення нового пакету є свідченням того, що особисто між Президентом Зеленським і Президентом Байденом, а також між командами Байдена та Зеленського склався високий рівень довіри та взаємодії», — підсумував Кулеба.

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Міністр зауважив, що у світі склався безумовний консенсус, що Україна перемогла росію на першому етапі інформаційної війни та донесла світові факти, правду, та переконливі історії про справжні дії російського режиму. На нинішньому етапі росія розповсюджує брехливий наратив про те, що надана Україні партнерами зброя нібито іде кудись не туди, і немає довіри між Україною та партнерами, насамперед Сполученими Штатами. Водночас Україна проактивно протидіє цим закидам і не дасть росії ввести світову спільноту в оману.

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