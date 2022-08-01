Байден підписав меморандум про виділення військової допомоги Україні на 550 млн доларів

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Адміністрація президента США, сьогодні, 1 серпня, схвалила новий пакет оборонної допомоги для України. Відповідний меморандум підписав Байден.

До пакету допомоги увійдуть снаряди для HIMARS і 155-мм боєприпаси для артилерійських систем.

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"Дякую Джо Байдену за лідерство й міцну підтримку України та розуміння загрози для цивілізованого світу з боку росії. Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для України та США. Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги", - написав президент Володимир Зеленський у себе в Twitter.

Доповнення

Сполучені Штати оголосили в понеділок про новий транш зброї для українських сил, включаючи боєприпаси для ракетних установок та артилерійських знарядь. Новий пакет вартістю 550 мільйонів доларів "включатиме більше боєприпасів для високомобільних передових ракетних систем, також відомих як HIMARS, а також боєприпаси" для артилерії, заявив журналістам представник Пентагону Джон Кірбі.